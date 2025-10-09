KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuçlar erken açıklanır mı?

Yüz binlerce memur adayının gözü kulağı 2025 KPSS Lisans sonuçlarında... ÖSYM'nin işaret ettiği tarihe çok az bir süre kaldı ve sabırsızlık her geçen dakika artıyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM'nin açıklamış olduğu kılavuza göre 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.