KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuçlarını erken açıklar mı?
KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Adaların heyecan katsayısı gitgide artıyor. ÖSYM takvimi daha önce duyurmuştu. Bu tarihi bilmeyenler veya kafa karışıklığı yaşayanlar "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırıyor. İşte ÖSYM'nin memur adaylarına geçtiği o tarih...
KPSS Lisans oturumları 14 Eylül'de sona erdi. Sınavların üzerinden haftalar geçerken artık sonuç tarihi için sabırsız bir bekleyiş söz konusu... Günler yaklaşılıyor ve aramalar hızlanıyor. İşte "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM'nin açıklamış olduğu kılavuza göre 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.