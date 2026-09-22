KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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KPSS Lisans süreci 13 Eylül'de sona erdi. Adaylar bu tarihten itibaren sonuçlara kilitlenmiş durumda... Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar veya unutanlar "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.