KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sözleşmeli memur olmak isteyen adaylar, KPSS Lisans oturumlarında ter döktü. Soru ve cevaplar da yayımlanırken adaylar netlerini hesapladı. Fakat kesin sonuç bekleniyor. Bu sebeple de "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.