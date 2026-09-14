KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuç tarihi...
KPSS Lisans oturumları gerçekleşti. Yüz binler sınav sonrası sonuçlara odaklandı. Değerlendirme süreci başlarken sonuç tarihi merak ediliyor. İşte "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Sözleşmeli memur olmak isteyen adaylar, KPSS Lisans oturumlarında ter döktü. Soru ve cevaplar da yayımlanırken adaylar netlerini hesapladı. Fakat kesin sonuç bekleniyor. Bu sebeple de "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...
2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.