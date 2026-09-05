KPSS Lisans soruları neden açıklanmadı? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı saat kaçta yayımlanacak?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı merak edilmeye başlandı. On binlerce kişi konu hakkında bilgi alamaya çalışırken "KPSS Lisans soruları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
KPSS Lisans'ın ilk oturumu bugün yapıldı. Adaylar, genel yetenek-genel kültür sorularına cevap verdi. 130 dakika süren testin ardından soru ve cevap anahtarı gündem oldu. Sınav 12.25'te bitti ve sınav biter bitmez "KPSS Lisans soruları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe yöneltiliyor.
KPSS Lisans soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı saati belirtmedi.
Geçen yıl soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 13.10'da erişime açılmıştı.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.