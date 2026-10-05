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KPSS Lisans oturumları 13 Eylül'de son buldu. KPSS Ön Lisans ise dün gerçekleşti. Her iki oturuma da katılan adayların gözü sonuçlara çevrilmiş durumda... Peki, KPSS Lisans ve Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 7 Ekim'de ilan edilecek.

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.