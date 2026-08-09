KPSS Lisans yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınavları eylül ayında gerçekleşecek. Yüz binler sınava hazırlanıyor. Sınav öncesi önemli konulardan biri sınav giriş belgesi... Peki, KPSS Lisans yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Lisans sınavlarına kısa bir süre kaldı. Memur olma umuduyla sınava girecek adayların aklında sınav giriş belgeleri var. Nerede sınava göreceğini öğrenmek isteyenler "KPSS Lisans yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav giriş belgelerinin 26 Ağustos'ta, Alan Bilgisi sınav giriş belgelerinin 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.