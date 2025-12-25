Yüz binerce memur adayı KPSS-2025/2 tercih başvurusunda bulundu. Bugün adaylar için son gün... ÖSYM'nin belirlediği süre dolmak üzere ve gözler sonuçlarda... Tam tarihin paylaşılmaması nedeniyle "KPSS merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.