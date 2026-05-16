KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

Kamu personeli olmak isteyen adaylar, merkezi atama işlemlerini bekliyor. Yüz binler, ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ve tercih tarihlerini yakından takip ediyor. Geçen yılki süreci merak edenler "KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM ve Bakanlıklar KPSS-2026/1 tercih tarihi ile ilgili 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir duyuru yayımlamadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. 2026 yılında tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.