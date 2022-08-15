  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. KPSS ön lisans başvuruları bir gün uzatıldı
Takip Et

KPSS ön lisans başvuruları bir gün uzatıldı

ÖSYM, KPSS ön lisans başvuru tarihinin yarına kadar uzatıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-15 Ağustos olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvurusu yarın saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

 

ÖSYM: Yükseköğretim kontenjanlarında doluluk yüzde 98,09ÖSYM: Yükseköğretim kontenjanlarında doluluk yüzde 98,09Gündem

 