KPSS Ön Lisans ertelendi mi, ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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KPSS Ön lisans sınavı 2 yıl aradan sonra gerçekleşecek. Yüz binler sözleşmeli memur olabilmek için sınavda ter dökecek. Herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen adaylar sınav giriş belgelerine odaklanmış durumda... İşte detaylar...

KPSS Ön lisans ertelendi mi?

Hayır, ÖSYM tarafından KPSS Ön lisans sınavının ertelendiğine dair bir açıklama gelmedi.

2026 KPSS Ön lisans ne zaman yapılacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim saat 10.15'te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.

Sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ÖSYM sınav giriş belgeleri için net bir tarih vermezken genelde sınav yerleri sınavdan 10 gün önce ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 25 Eylül tarihinde olacak.