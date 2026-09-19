KPSS Ön lisans ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

2 yılda bir düzenlenen KPSS Ön lisans bu yıl gerçekleşiyor. Yüz binler sınavdan güzel bir puan alabilmek için ter dökecek. Sözleşmeli memur adayları son günlerde dolaşıma çıkan iddialar ile ilgili bilgi almak isterken "KPSS Ön lisans ertelendi, ne zaman yapılacak" sorusuna başvuruyor.

KPSS Ön lisans ertelendi mi?

Hayır, ÖSYM tarafından KPSS Ön lisans sınavının ertelendiğine dair bir açıklama gelmedi.

2026 KPSS Ön lisans ne zaman yapılacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim saat 10.15'te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.