KPSS Ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

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Yüz binler iki yıl aradan sonra KPSS Ön lisans sınavında ter dökecek. Ekim ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan sınava hazırlık tüm hızıyla sürüyor. Şu sıra adayların gündeminde sınav giriş belgesi var. Peki, 2026 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.