KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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KPSS Ön lisans sınavı için heyecan her geçen gün artıyor. 4 Ekim'de gerçekleşecek sınava 20 gün kaldı. Günden güne "KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman" sorusu hızlanıyor.

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.