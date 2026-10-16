KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sonuç tarihi...
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşti. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 12 gün geçti. Adaylar sonuç tarihine odaklanırken tekrar eden soru "KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor" oluyor.
KPSS Ön Lisans sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Adaylar netlerini hesapladı kesin sonuçlara odaklandı. Günler ilerliyor ve net tarihi bilmeyenler "KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna cevap arıyor.
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler.
KPSS-2026/2 tercihleri ise 17 Aralık'ta başlayacak.