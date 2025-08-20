KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman? Bu yıl KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavı var mı?
KPSS Lisans sınavları eylül ayında gerçekleşecek. Yüksekokul ve lise mezunları da bu yıl KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavlarının yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. 2 yılda bir gerçekleşen sınavların başvuru tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar...
KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri zaman zaman araştırılıyor. Geçen yıl gerçekleşen sınavların bu yıl yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Bu yıl KPSS Ortaöğretim ve Önlisans var mı?
İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavı bu yıl yapılamayacak. Lise ve yüksekokul mezunları 2026 yılında sınava girecek. Başvurular 20226 haziran-temmuz ayında başlayacak.