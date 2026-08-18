KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi: KPSS lise başvuruları ne zaman?

KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların gündeminde şu sıralar başvuru tarihleri var. Lise mezunu ya da mezun olacak adaylar için KPSS sınav heyecanı katlanarak artıyor. ÖSYM'nin geçmiş olduğu başvuru tarihlerini bilmeyenler ya da unutanlar "2026 KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman başlayacak" diye soruyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos tarihinde başlyacaj ve 8 Eylül 2026'da son bulacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek, sonuçlar ise 19 Kasım'da ilan edilecek.