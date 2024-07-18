KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI: 2024 KPSS ücreti ne kadar? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının 2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 15 Eylül'de yapılacak sınav için bugün başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri alanında görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de uygulanacak. Bu sınav için başvurular, 9-15 Ağustos'ta alınacak. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinden başvuracak adayların da aynı tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl yapılacak? KPSS Ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti 350 TL olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.