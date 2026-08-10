KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Sözleşmeli memur olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler KPSS'ye giriyor Bu yıl lise mezunları da KPSS'de ter dökecek. Başvuru tarihleri büyük bir önem taşıyor. Tarihleri netleştirmek isteyenler "KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.

KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı?

Hayır, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM'nin takvimine göre başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek, sonuçlar ise 19 Kasım'da ilan edilecek.