KPSS ortaöğretim başvuruları için 'son gün' uyarısı
ÖSYM, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
Kaynak: AA