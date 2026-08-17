KPSS Ortaöğretim oturumu başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınavı ne zaman?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise adayları iki yılda bir KPSS Ortaöğretim'de ter döküyor. Bu yıl sınav ekim ayında gerçekleşecek. Sınav öncesi önemli konulardan biri başvuru tarihleri... Peki, KPSS Ortaöğretim oturumu başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos tarihinde başlyacaj ve 8 Eylül 2026'da son bulacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek, sonuçlar ise 19 Kasım'da ilan edilecek.