KPSS Ortaöğretim için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugün itibarıyla sınava 12 gün kaldı. Herkesin şu sıralar aklında sınav giriş belgesi var. Tarihi merak edenler "KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan ön gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple gözler 15 Ekim tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.