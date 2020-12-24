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KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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