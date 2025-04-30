Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı personel alınacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin açıklama yaparak ilk etapta mayıs ayında 19 bin personel alınacağını açıkladı. Bu gelişmeler sonrası binlerce memur adayı ayrıntıları merak ederek "Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?" sorularını yöneltiyor.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Cuma gününe kadar kılavuzun yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri de netleşecek.

Bakan Memişoğlu'dan personel alımı açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 37 bin kişilik kadro aldıklarını belirterek, atama sürecine ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre, önümüzdeki hafta itibarıyla hastanelerde hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç duyulduğu ilan edilecek ve bilgiler ÖSYM’ye gönderilecek. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin sağlık personeli alınacak. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise Eylül ayında ilana çıkılacak.

Atamaların KPSS puanına göre yapılacağını belirten Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerine dair tüm detayların yer alacağını ifade etti.

Kılavuzun bu hafta yayımlanması bekleniyor.