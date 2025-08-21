KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih verildi mi?

Eylül ayında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarına sayılı günler kala adaylar, sınav merkezlerinin açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi resmi takvimde duyurmadı. Bu sebepler araştırmalar hızlanmış durumda... Adayların gündemini "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu oluşturuyor.

KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri tarihi açıklanmadı. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi öngörülüyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.