KPSS sınav yerleri belli oldu mı? 2026 KPSS Ön lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

4 Ekim'de gerçekleşecek KPSS Ön lisans sınavı için adaylar son hazırlıklarını yapıyor. On binler bir yandan sınava çalışırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını kontrol ediyor. İşte "KPSS Ön lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanıyor" sorusunun yanıtı...

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.