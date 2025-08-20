KPSS sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte olası tarih...

Memuriyet hayali kuran adayların KPSS Lisans sınavlarına yönelik heyecanı sürerken, sınavın nerede yapılacağına dair belirsizlik devam ediyor. ÖSYM'den gelecek açıklama heyecanla bekleniyor. Bir bilgi elde etmek isteyen adayların sıkça başvurduğu soru "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" oluyor.

KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri tarihi açıklanmadı. ÖSYM sınavlarında sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önce erişime açılıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yerlerinin 28 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları için sınav yerlerinin 3 Eylül'de ilan edilmemesi öngörülüyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.