KPSS sınavı ne zaman, kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? İşte KPSS oturum süreleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.