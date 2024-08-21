KPSS sonuçları 2024: KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Kamuda memur olmak isteyen adaylar 14 Temmuz'da KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT sınavına girmişlerdi. Şimdi ise gözler KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM geçtiğimiz aylarda yayınlandığı sınav takvimiyle KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2024 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak.

KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.