KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuç tarihi belli mi?

KPSS Lisans sonuçları için bekleyiş sürüyor. Sınavların üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti ve ekim ayının gelişi ile birlikte aramalar daha da hızlanacak. Takvimde yer alan sonuç tarihini bilmeyenler ya da unutanlar "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırıyor.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.