KPSS soruşturmasında 10 bin kişi mercek altında

05 Mayıs 2018

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı belirlenen 10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek testine yönelik soruşturma kapsamında 10 bin 151 adayın sınav sonuçlarının ve örgütle irtibatlı olup olmadığının incelendiği, haklarında yeterli delil bulunan 887'si hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu KPSS'nin Eğitim Bilimleri testine giren 3 bin 227 kişi, soruların sızdırılmasına yönelik soruşturmanın şüphelisiydi. Örgütün yöneticisi konumunda bulunduğu ve soruları dağıttığı belirlenen 38 kişi de aynı soruşturmanın zanlıları arasındaydı. Bunların çoğu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eğitim Bilimleri testi zanlısı yaklaşık 50 kişi hakkındaki soruşturma ise halen açık durumda.

KPSS soruşturması sırasında FETÖ çatı davasının sanıklarından firari Mehmet Hanefi Sözen'in Genel Sekreteri olduğu Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin ofis elemanı Berat Koşucu'nun, Isparta Yalvaç'ta ikamet eden Baki Saçı'ya KPSS sorularını elektronik postayla gönderdiği belirlenmişti.

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ilk davanın sanıklarından Baki Saçı'nın dizüstü bilgisayarında inceleme yapan TÜBİTAK uzmanları, Eğitim Bilimleri testinin yanı sıra Genel Yetenek ve Genel Kültür testi soru ve cevaplarını içeren dosyalara da ulaşmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015'te bunun üzerine, Eğitim Bilimleri testine yönelik soruşturmanın devamı niteliğinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri sorularının sızdırılmasına ilişkin ayrı soruşturma açmıştı.

10 bin 151 kişi mercek altında

Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun'un koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, her biri 60 soru olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerine girerek, 90'ın üzerinde net yapan 64 bin 543 kişi bulunduğu tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yaptığı incelemeler sonucu bu kişilerin 10 bin 151'inin sınav sonuçları ve FETÖ ile irtibatları olup olmadığı incelemeye alındı.

Bu kapsamda sınav kitapçıkları ve cevap kağıtları ÖSYM'den istendi ve bilirkişi raporları aldırıldı. Ayrıca ÖSYM'den gelen verilere göre analiz çalışması yaptırıldı. Sonuçlar, 2005-2012 arasındaki sınavlarda 2 testte de 50-60 arası doğru yapan aday sayısının 2010'da dikkati çeken oranda arttığını ortaya koydu.

TÜBİTAK'ın inceleme raporunda, Saçı'nın bilgisayarından elde edilen 60 Genel Yetenek testi sorusunun 55'inin, yine 60 Genel Kültür testinin ise 48'inin 10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde çıktığına işaret edildi.

Dikkat çekici artış

Soruşturma dosyasındaki analiz raporlarına göre, 2010 hariç olmak üzere, 2005-2012 arasında Genel Yetenek testinde 60 sorunun tamamını da doğru yanıtlayan aday en fazla 2007'de oldu. O yıl doğru yanıt veren aday sayısı 441 olarak gerçekleşti. Soruşturulan 2010 sınavında ise bin 28 kişi soruların tamamına doğru yanıt verdi.

Genel Kültür testinde ise aynı dönemdeki 5 sınavda 60 net yapan aday çıkmadı. 2006'da 1, 2007'de ise 3 aday 60 soruyu da doğru yanıtladı. Soruşturulan sınavda ise bu testin tamamını doğru yanıtlayan 5 kişi oldu.

Kaynak: AA