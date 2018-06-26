KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2018/1 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar tercihlerini 5 Temmuz'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 5 Temmuz gecesi saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.