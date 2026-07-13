KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuçları için bu tarihe dikkat

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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme için adaylar tercihte bulunuyor. 9 Temmuz'da başlayan süreç 16 Temmuz'da son bulacak. Peki, sonuçlar ne zaman ilan edilecek.

KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, KPSS tercih sonuç tarihini yayımlamadı. Bir önceki dönem tercihler 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç işlediği takdirde bu yıl sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.