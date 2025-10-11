Krater gölünde mangal yaktılar

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nemrut Krater Gölü'nde çevresinde denetim yaptı.

Ateş yakma yasağına rağmen mangal ve semaver yakan G.B. (30) ve S.B. (28) hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uygulandı. G.B. ile S.B.'ye toplam 5 bin 906 TL idari para cezası kesildi.

Nemrut Krater Gölü çevresinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.