Kredi puanını yükseltme vaadiyle büyük vurgun

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İstanbul’da kredi çekmek isteyen bir kişinin yaşadığı olay, yüz binlerce liralık dolandırıcılık soruşturmasına dönüştü. İddiaya göre şüpheliler, mağduru kredi puanını yükseltecekleri vaadiyle kandırarak Kadıköy’de bulunan bir iş yerinin POS cihazlarından yüksek tutarlı işlem yaptı.

Mağdur, dolandırıldığını fark etmesinin ardından şikâyetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

POS cihazından 779 bin 900 TL’lik işlem yaptılar

Yapılan incelemede, şüphelilerin kredi çekmek isteyen kişiyi “kredi puanını yükseltme” vaadiyle kandırdığı belirlendi.

Şüphelilerin Kadıköy’de bulunan bir iş yerinin POS cihazlarından komisyon adı altında 779 bin 900 TL’lik işlem yaptığı ortaya çıktı. Mağdur, yaşananların ardından şikâyette bulundu.

İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Polis ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda mağduru tuzağa düşürdüğü ve parayı vermeyerek kayıplara karıştığı belirtilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı

Ekipler, 31 Ağustos Pazartesi günü şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde de arama gerçekleştirildi. Aramalarda, komisyon adı altında işlemlerin yapıldığı belirtilen POS cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.