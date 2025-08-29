Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin haftaya Çin'de görüşecek!
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin haftaya Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Çin'de görüşecek.
Kremlin yaptığı son açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi (ŞİÖ) kapsamında haftaya Çin'de görüşeceğini aktardı.
Liderler kritik zirvede buluşacak
Çin’in Tiencin şehrinde 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 25. ŞİÖ Zirvesi, uluslararası siyasetin nabzını tutacak kritik bir buluşmaya sahne olacak.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, zirveye Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi üye ülke liderlerinin katılacağını açıkladı.