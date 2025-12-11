Kremlin duyurdu: Putin, Türkmenistan'da Erdoğan ile görüşme planlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yılı ile 2025'in BM Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi kapsamında düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a gidiyor. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın forum marjında ikili temaslarda bulunması da bekleniyor.

Erdoğan'la aynı dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Aşkabat'ta temaslarda bulunacağı açıklandı. Kremlin'den yapılan bilgilendirmede, Putin'in yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planladığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın, Başkan Putin Aşkabat'ta temaslarda bulunacak. Türkmenistan'da Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, bu forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler de planladı" ifadelerini kullandı. Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin soruya ise "Planlanıyor" yanıtını verdi.