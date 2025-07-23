Kremlin: İstanbul’daki Ukrayna görüşmeleri 'çok zorlu' geçecek

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış arayışları kapsamında yeni bir müzakere turu bu akşam saatlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Taraflar arasında diplomatik temaslar sürerken, Kremlin’den yapılan açıklama, görüşmelerin zorluk derecesine dikkat çekti.

Kremlin yetkilileri, İstanbul’daki müzakerelerin ana gündem maddeleri arasında hazırlanan taslak mutabakat metinlerinin gözden geçirilmesi ve esir takası konularının yer alacağını ifade etti. Açıklamada, görüşmelerin “çok zorlu” geçeceği uyarısı da yapıldı.

Yetkililer, bu diplomatik sürecin kolay ilerlemeyeceğini vurgulayarak, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıklarının hâlen sürdüğüne dikkat çekti. Özellikle ateşkes şartları, güvenlik garantileri ve savaş sonrası statü konularında büyük pürüzler bulunduğu belirtiliyor.