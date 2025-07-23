Kremlin: İstanbul’daki Ukrayna görüşmeleri 'çok zorlu' geçecek
Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan müzakereler öncesi Kremlin’den dikkat çeken açıklama geldi. Kremlin yetkilileri, görüşmelerin ana gündeminde taslak mutabakatların gözden geçirilmesi ve esir takası konularının yer alacağını belirtirken, bu sürecin “çok zorlu” geçeceğini vurguladı. Diplomatik kaynaklar, kolay ilerlemeyecek bir müzakere sürecinin kapıda olduğu görüşünde.
Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen barış arayışları kapsamında yeni bir müzakere turu bu akşam saatlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Taraflar arasında diplomatik temaslar sürerken, Kremlin’den yapılan açıklama, görüşmelerin zorluk derecesine dikkat çekti.
Kremlin yetkilileri, İstanbul’daki müzakerelerin ana gündem maddeleri arasında hazırlanan taslak mutabakat metinlerinin gözden geçirilmesi ve esir takası konularının yer alacağını ifade etti. Açıklamada, görüşmelerin “çok zorlu” geçeceği uyarısı da yapıldı.
Yetkililer, bu diplomatik sürecin kolay ilerlemeyeceğini vurgulayarak, taraflar arasındaki derin görüş ayrılıklarının hâlen sürdüğüne dikkat çekti. Özellikle ateşkes şartları, güvenlik garantileri ve savaş sonrası statü konularında büyük pürüzler bulunduğu belirtiliyor.