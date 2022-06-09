Kremlin: Ukrayna tahılı konusunda Türkiye ile henüz anlaşılmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ihracatı yapması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılmadığını fakat konuya dair çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye, Ukrayna'nın limanlarından tahıl ihracatı sevkiyatının tekrar yapılmaya başlanması konusunda Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya varması için girişimlerde bulunuyor. Ancak Rusya ve Ukrayna'nın küresel gıda arzındaki aksaklıklar nedeniyle birbirlerini suçlamasından ötürü bu konuda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı belirsiz.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Ankara'da biraraya gelmiş ve Ukrayna'dan ihraç edilecek ürünlerin önündeki engelleri ele almıştı.

Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında, sorunun çözümü için Türkiye'nin de dahil olduğu Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in temsil edildiği bir mekanizmayı Türkiye'nin makul gördüğünü belirtmişti.