Kremlin'den Ukrayna konusunda 'ABD ile yeni plan yok' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ile Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddialarını reddetti. Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, taraflar arasında Alaska'daki temaslar dışında ek bir gelişme bulunmadığını ifade etti.

Peskov, Polonya'nın Gdansk'taki son Rus Konsolosluğunu kapatma kararına da tepki gösterdi. Bu adımın iki ülke ilişkilerindeki bozulmanın yeni bir göstergesi olduğunu belirten Peskov, "Polonya ile ilişkiler tamamen bozuldu ve bu gelişme de bozulmanın bir tezahürü. Bu, Polonyalı yetkililerin, diplomatik ilişkiler için herhangi bir olasılığı sıfıra indirme arzusudur" dedi.

"Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok"

Polonya'nın, ülkedeki demir yolu sabotajından Rusya'yı sorumlu tutmasını da eleştiren Peskov, "Herhangi bir sorunu yalnızca Rusya ile ilişkilendirme arzusuna nasıl tepki verebiliriz? Bu bir gerçek ve maalesef bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Axios'un, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yeni bir plan hazırladığı iddiasına yönelik soruya ise Peskov, "Bu konuda size bilgi verebileceğimiz yeni bir gelişme yok. Alaska'da istişareler yürütülmüştü ve bu istişarelere ilave herhangi yeni bir gelişme bulunmuyor" yanıtını verdi.