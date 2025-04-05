Kreşte dehşet! 2 yaşındaki bebek uyku odasında dakikalarca darbedildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir kreşte yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki özel bir kreşe bırakılan 2 yaşındaki kız çocuğu, uyku odasında yaşı daha büyük iki çocuk tarafından dakikalarca darbedildi. Aile, olayın görüntülerine savcılık aracılığıyla ulaştıktan sonra, kreş yönetimi ve sorumlu personeller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anne Buse Altıparmak, kızını 28 Mart sabahı kreşe bıraktıktan sonra öğle saatlerinde kreş yönetiminden gelen bir telefonla olaydan haberdar oldu. Görüşmede kendisine, kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı ve durumunun iyi olduğu söylendi. Ancak kreşe gittiğinde, küçük kızın yüzünün parçalanmış, morluk ve kan içinde olduğunu gördü.

“Yüzü parçalanmıştı, burnu ve kulağındaki kan kurumuştu”

Anne Buse Altıparmak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içindeki kanlar kurumuştu. Kreş yönetimi hala 'ısırılma' dedi. Olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken hastaneye götürmeyi teklif ettiler. Ancak ben çoktan kucağıma almıştım bile. Doktor, bu yaraların basit bir ısırık olamayacağını, ciddi darp olduğunu söyledi ve darp raporu düzenledi."

Altıparmak, olayın ardından kızlarının geceleri ağlayarak uyandığını ve uykuya dalamadığını belirterek, çocuğunun psikolojik olarak da travma yaşadığını aktardı.

“Görüntülerde 15 dakika boyunca eziyet ediyorlar”

Baba Onur Altıparmak da ilk etapta kreş yönetiminin olayın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmadığını, ancak savcılık aracılığıyla görüntülere ulaştıklarını belirtti. Görüntülerde, kızlarının uyku odasında 15 dakika boyunca iki çocuk tarafından darbedildiği, üzerine çıkıldığı, bezinin çıkarılarak yerde sürüklendiği, tekmelendiği ve her yerinin ısırıldığı tespit edildi.

"Kamera kaydında bebeğim darbedildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. O kadar caniliğe maruz kalıyor ki, durmadan kızıma eziyet ediliyor. Ne ambulans çağrılmış, ne polis haberdar edilmiş. Hatta bebeği uyutmaya çalışmışlar."

Aile, olayda açık bir ihmal zinciri olduğunu belirterek tüm sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Ayrıca kreşin, darbeden çocukların ailesine görüntüleri izletmesine rağmen kendilerine görüntülerin olmadığı yönünde bilgi verdiklerini de vurguladı.

Kreş sorumlusu C.B. ise olayla ilgili hukuki sürecin başladığını belirterek herhangi bir açıklama yapmayacaklarını ifade etti.