Kripto para borsası Bitrota'nın ortağı gözaltına alındı

Kripto para borsası Bitrota'nın dolandırıcılıkla suçlanan sahiplerinden K.A. Antalya'da yakalandı. K.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sorgulanacak.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri'de yaşayan K.A. ve Avusturya vatandaşı H.Ö., 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket, geçen yıl aralık ayında Bitrota adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaadinde bulunuldu. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi.

Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı. Bu yatırımlarla işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri'den İstanbul'a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem, birkaç ay içinde çöktü. Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar, kripto para borsasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Bitrota adındaki kripto para borsasında dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirketin sahipleri K.A. ve H.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarttı. 2 şirket yöneticisinden K.A., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli K.A.’nın İstanbul’a getirileceği ve sorgusunun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılacağı bildirildi.