Kripto para milyarderi Chun Wang, SpaceX'in uzay yolcuları arasına ismini yazdırdı

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Dünya'nın kutup yörüngesine yapılan ilk insanlı uzay uçuşunu 'gerçekleştirdi.

'Falcon-9' Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı

Görev komutanı olan kripto para milyarderi Chun Wang ile Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik araştırmacısı Rabea Rogge'nin içinde bulunduğu 'Dragon' uzay aracını taşıyan 'Falcon-9' roketi, Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan kısa süre sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan 'A Shortfall of Gravitas' adlı insansız platforma iniş yaptı.

Kutuplar arası seyahatte 22 deney

Astronotlar 3 ila 5 gün arasında sürmesi beklenen görev kapsamında 422 kilometre yüksekliğe ulaşacağı ve Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na defalarca hareket edeceği açıklandı.

Astronotların, bu süre zarfında gelecekteki uzun süreli görevler için uzayda insan sağlığını ve performansını geliştirmeyi amaçlayan 22 deney gerçekleştireceği kaydedildi. Kesin bitiş tarihi henüz belli olmayan görevin, Güney California kıyılarında Pasifik Okyanusu'na yapılacak inişle son bulacağı aktarıldı.