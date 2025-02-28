Kripto yatırımcılarına EFT'den 'kira vergisi' şoku! Maliye tek tek uyarı gönderdi

Kripto para yatırımcıları, banka hesaplarına gelen EFT işlemlerinin "kira geliri" olarak algılanması nedeniyle beklenmedik bir vergi bildirimiyle karşı karşıya kaldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın otomatik kira vergisi uyarısı gönderdiği binlerce yatırımcı, e-Devlet ve Vergi Dairesi sistemine girerek durumunu kontrol etmeye çalıştı.

Yanlış vergi bildirimi nasıl ortaya çıktı?

Edinilen bilgilere göre, bazı kripto para borsaları, kullanıcılarına banka aracılığıyla EFT ödemesi yaparken açıklama kısmında "kira" ibaresini kullandı. Bu yanlış sınıflandırma nedeniyle, Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde söz konusu işlemler kira geliri olarak algılanarak otomatik vergi bildirimleri gönderildi. Yaklaşık 10 bin yatırımcının bu hatadan etkilendiği tahmin ediliyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Maliye Bakanlığı yetkilileri, gerçek kira geliri olmayan vatandaşların bu mesajları dikkate almaması gerektiğini belirtti. Ancak bu tür bir mesaj alan yatırımcıların, Vergi Dairesi üzerinden itirazda bulunarak yanlış bildirimi düzelttirmesi gerekiyor.

Vergi bildirimi alanlar ne yapmalı?

Uzmanlar, bu hatalı işleme itiraz etmek için yatırımcıların aşağıdaki adımları izlemesini öneriyor:

* Dijital Vergi Dairesi'ne (dijital.gib.gov.tr) giriş yapın.

* “Hazır Beyan” sisteminde kira ödemeleri sekmesini açarak kontrol sağlayın.

* “Açıklama Yapmak İstiyorum” bölümüne girerek, EFT’nin kripto para işlemi olduğunu belirtin.

* İtirazınızı tamamlayarak süreci takip edin.

Vergi uzmanları, hatalı vergi bildiriminin düzeltilmesinin mümkün olduğunu ve herhangi bir yanlış vergi tahsilatının yapılmayacağını vurguluyor.

Kripto yatırımcılarına önemli uyarılar

Bu tür hataların tekrar yaşanmaması için yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor:

* Kripto para borsaları aracılığıyla yapılan EFT açıklamalarını dikkatlice kontrol edin.

* Banka hesaplarınıza gelen ödemelerin açıklama kısmında “kira” ibaresi olup olmadığını inceleyin.

* Şüpheli bir işlem fark ettiğinizde, ilgili borsa ile iletişime geçerek düzeltme talep edin.

* Vergi Dairesi’nden gelen mesajları doğrudan dikkate almayın, önce işlem detaylarını inceleyin.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu durumun yatırımcıların hatası olmadığını ve sistem kaynaklı bir hata nedeniyle yanlış vergi bildirimi yapıldığını belirtti. Yatırımcıların panik yapmadan süreci doğru şekilde yönetmesi öneriliyor.