Kritik buluşma sonrası doğalgaz ve tahıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı ikili görüşmenin ardından “Türkiye'ye sevkedilen Rus gazının yüzde 25'inin Rus rublesi ile ödeneceğini, bu konuda yapılan anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe gireceğini” açıkladı.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna’nın Karadeniz’den sevk ettiği tahılın daha büyük bir miktarının dar gelirli ülkelere gitmesini umduğunu söyledi.

Rus lider Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı konusunda anlaşmaların da imzalandığını ve 2023'te ilk ünitesinin devreye girmesini umduğunu duyurdu. Interfax, Akkuyu nükleer santrali inşaatıyla ilgili nihai belgelerin perşembe günü imzalandığını bildirdi.

Türkiye’nin Rusya’dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini ifade eden Putin, TürkAkım'ın sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtti. Putin, Türkiye’nin Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tahılının dünya pazarlarına ihracı için de bir aracı olabileceğine işaret etti.

Putin, “Rus tahılının Türk limanlarından ihracı olasılığı konusunda işaretler aldık” ifadelerini kullandı.

Putin zirvede AB’yi Rus gübresine yönelik yaptırımları sadece AB ülkeleri için kaldırmasını da eleştirdi ve “300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazır olduklarını” söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.