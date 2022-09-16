  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kritik buluşma sonrası doğalgaz ve tahıl mesajı
Takip Et

Kritik buluşma sonrası doğalgaz ve tahıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı ikili görüşmenin ardından “Türkiye'ye sevkedilen Rus gazının yüzde 25'inin Rus rublesi ile ödeneceğini, bu konuda yapılan anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe gireceğini” açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı ikili görüşmenin ardından “Türkiye'ye sevkedilen Rus gazının yüzde 25'inin Rus rublesi ile ödeneceğini, bu konuda yapılan anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe gireceğini” açıkladı.

Putin,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna’nın Karadeniz’den sevk ettiği tahılın daha büyük bir miktarının dar gelirli ülkelere gitmesini umduğunu söyledi.

Rus lider Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı konusunda anlaşmaların da imzalandığını ve 2023'te ilk ünitesinin devreye girmesini umduğunu duyurdu. Interfax, Akkuyu nükleer santrali inşaatıyla ilgili nihai belgelerin perşembe günü imzalandığını bildirdi.

Türkiye’nin Rusya’dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini ifade eden Putin, TürkAkım'ın sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirtti. Putin, Türkiye’nin Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tahılının dünya pazarlarına ihracı için de bir aracı olabileceğine işaret etti.

Putin, “Rus tahılının Türk limanlarından ihracı olasılığı konusunda işaretler aldık” ifadelerini kullandı.

Putin zirvede AB’yi Rus gübresine yönelik yaptırımları sadece AB ülkeleri için kaldırmasını da eleştirdi ve “300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazır olduklarını” söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna’dan 5 tahıl gemisi daha hareket ettiUkrayna’dan 5 tahıl gemisi daha hareket ettiEkonomi

 

Erdoğan, Modi ile bir araya geldiErdoğan, Modi ile bir araya geldiGündem

 

Erdoğan: Hedefimiz 85 milyonu bu güvenli şemsiye altına almak

Recep Tayyip Erdoğan Haberleri

Erdoğan: Hedefimiz 85 milyonu bu güvenli şemsiye altına almak
Erdoğan ve Zelenskiy, tahıl ihracatı ve Zaporijya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Haberleri

Erdoğan ve Zelenskiy, tahıl ihracatı ve Zaporijya'yı görüştü
Nükleer savaşın galibi olmaz

Putin Haberleri

Nükleer savaşın galibi olmaz
Bu konularda ilginizi çekebilir
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı putin