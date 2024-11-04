Kritik madde Meclis'te: Ruhsatsız silah kullanımına tutuklama!
Yetkisiz çakar kullanımı ve ruhsatsız silah kullanımına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Kanun teklifi kabul edilirse, bundan sonra ruhsatsız silah kullanan kendini hapiste bulacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti grubu ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına yönelik ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Düzenleme Meclis'ten geçerse ruhsatsız silah kullanan kişiler hakkında tutuklama kararı verilebilecek.
Ayrıntılar geliyor...