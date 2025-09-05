Kritik toplantı başladı: YSK’da CHP’nin İstanbul kongre süreci masada

Türkiye siyaseti açısından kritik önem taşıyan toplantı başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün saat 14.30’da CHP’nin İstanbul’daki kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmek üzere toplandı.

Mahkemenin iptal kararı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı.

Mahkeme, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından Gürsel Tekin dahil 5 kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na “geçici kurul” olarak atanmıştı.

İlçe kongreleri de durduruldu

Karar sonrası İstanbul’da ilçe seçim kurulları, tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir kongrelerinin yapılmamasına hükmetti.

CHP YSK’ya başvurdu

CHP, bu kararlara itiraz ederek YSK’ya başvurdu. YSK’nın bugün vereceği karar, İstanbul’da partinin 39’uncu Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğini netleştirecek.

“Karar toplantının seyrine bağlı”

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin kararlar masada olacak. Kararın bugün çıkıp çıkmayacağı toplantının seyrine bağlı” ifadelerini kullandı.