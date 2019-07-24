Kritik Türkiye toplantısı yapıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye yaptırımlar konusunda senatörlerle görüştü. Toplantıda alınan kararlara ilişkin basına bilgilendirme yapılması beklenmiyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Türkiye'ye yaptırımlar konusunda senatörlerle görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü.
Trump, toplantıda Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri Lindsey Graham ve Rick Scott gibi yaptırım konusunda baskı yapan senatörlerle de görüştü.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımını gerekçe göstererek, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.