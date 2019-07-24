ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Kritik Türkiye toplantısı yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye yaptırımlar konusunda senatörlerle görüştü. Toplantıda alınan kararlara ilişkin basına bilgilendirme yapılması beklenmiyor.

Kritik Türkiye toplantısı yapıldı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Türkiye'ye yaptırımlar konusunda senatörlerle görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü.

Trump, toplantıda Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri Lindsey Graham ve Rick Scott gibi yaptırım konusunda baskı yapan senatörlerle de görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımını gerekçe göstererek, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap