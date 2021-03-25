Kritik zirve öncesi Merkel'den Türkiye mesajları

Bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde, COVID-19 aşısındaki aksaklıkların yanı sıra Türkiye ile ilişkiler ve Rusya konuları görüşülecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, AB zirvesi öncesi Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel'in açıklamalarından satır başları:

- Türkiye ile yüksek seviyede teması nasıl yeniden başlatacağımızı tartışacağız.

- Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürecek adımlar attığının işaretini veriyor.

- Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü kurallarına uyduğunu göstermesini bekliyoruz.

- Türkiye 3.6 milyon mülteciyi kabul ettiği için takdiri hak ediyor.