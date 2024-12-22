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KRT TV binasında saldırı girişimi: El bombası iddiası ile tehdit

KRT TV’nin Sarıyer’deki binasına, üzerinde el bombası taşıdığı iddia edilen bir kişi zorla girmeye çalıştı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şüphelinin, bomba düzeneği taşımadığı ve alkollü olduğu bildirildi.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, KRT TV binasına yönelik saldırı girişimi yaşandı. İddiaya göre, 55 yaşındaki H.Y., kanal binasına el bombası taşıdığı gerekçesiyle zorla girmeye çalıştı.

Şüpheli, içeri girmeye çalışırken cam turnike kapısını kırdı. Ancak yapılan incelemede, üzerinde bomba düzeneği bulunmadığı ve sadece el bombası resmi göstererek tehditte bulunduğu belirlendi.

Alkollü olduğu belirlenen şahıs, emniyet güçlerinin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem başlatıldı.

 

 